Fraudehelpdesk: 'De bank is verantwoordelijk voor mega-oplichting Etten-Leurs stel'

Het stel wilde een woning kopen ergens in het buitengebied van een gemeente in West-Brabant. De twee deden zaken met een bedrijf dat de aankoop regelde. Toen dat bedrijf een rekening stuurde, gaf het stel de bank opdracht om het bedrag over te maken. Kort daarna echter bleek het geld niet op de rekening van het bedrijf te staan.

Katvanger

Onderzoek wees uit dat de factuur was onderschept. Fraudeurs bleken een vervalste factuur met een vals rekeningnummer naar Etten-Leur gestuurd te hebben. Dit rekeningnummer stond op naam van een katvanger. De politie beschikt over beelden van drie verdachten die transacties deden met een pinpas die gekoppeld is aan het valse rekeningnummer. Deze transacties zijn onder meer gedaan in Rotterdam en Zoetermeer.

Volgens woordvoerder André Vermeulen van de Fraudehelpdesk is de truc bekend en kreeg de helpdesk het afgelopen jaar tientallen meldingen, 'zo niet meer.' "Maar daar zijn natuurlijk niet vaak zulke grote bedragen mee gemoeid", zegt hij. "Saillant", is volgens de woordvoerder het feit dat in dit geval de bank het bedrag overmaakte: "En dan heb ik nog niet eerder meegemaakt. Het waren tot nu toe particulieren die geld op de verkeerde rekeningen stortten.

Hij refereert aan een stel uit de Veluwe, die duizenden euro's betaalden voor een nieuwe keuken. Toen bleek dat ook zij gedupeerd waren door fractuurfraude, stapten ze naar de rechter. Die stelde het paar in het ongelijk, omdat je, zegt Vermeulen, "juridisch verplicht bent om te controleren of de naam wel bij het rekeningnummer past." Daarom is deze zaak zo bijzonder volgens Vermeulen: "Er is jurisprudentie over. Dus mij lijkt dat de bank hier verantwoordelijk is voor de schade."

Mol

Er zijn volgens Vermeulen twee mogelijke manieren waarop dit heeft kunnen gebeuren: "Of er zit een mol bij het distributiecentrum van PostNL die post scant op mogelijke aanwezigheid van interessante facturen. Andere optie is dat één van de brievenbussen van PostNL die aan de straat staan, geopend is met een universele sleutel. Dieven nemen de post mee naar huis, stomen de enveloppe open en bekijken op hun gemakje de inhoud. Als die interessant is, veranderen ze een rekeningnummer, plakken de brief weer dicht en doen hem weer op de post."