Frietbakkers Franky en Coen plannen nieuwe reis naar Oekraïne na raketaanval: ‘Beelden zullen we nooit vergeten’

Hoe een school voor knappe koppen uit verschil­len­de buurten mislukte: ‘De achteruit­gang van mijn kind is zo erg om te zien’

BREDA - Ouders uit ’t Ginneken en Breda-Noord waren enorm trots toen hun kind werd uitgekozen voor Explora: een baanbrekend project voor hoogbegaafde kinderen. Anderhalf jaar later is vrijwel al het personeel vertrokken. Een aantal ouders heeft hun kind al weggehaald, anderen doen dat na de zomer. ,,De toekomst van kinderen is op het spel gezet.”