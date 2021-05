FVD baalt van breuk in Brabant: ‘Het was nooit saai’

,,Het was niet saai”, zegt De Bie, met veel gevoel voor understatement over het bestuurlijke avontuur van FVD in Brabant. Na een jaar vol incidenten trok vandaag eerst de VVD en later ook het CDA de stekker uit de samenwerking met Forum voor Democratie in Brabant. Dat had niet gehoeven, stelt De Bie. ,,Wij hebben onze bestuursverantwoordelijkheid genomen, in woord én daad.”

Het lag niet aan De Bie als bestuurder, dat de VVD het avontuur staakte. Het was het aanhoudende gedoe rond landelijk leider Thierry Baudet én de leegloop van de FVD-fractie in Brabant dat voor de breuk zorgde. Het recente vertrek van FVD-nestor Hans Smolders was de druppel. ,,Maar wij hadden die zetel op kunnen vullen door iemand van buitenaf, die toezegging was er”, zegt De Bie.

Over de breuk zegt hij: ,,Dit is niet wat we hadden gewild. Het is ook niet goed voor Brabant. Is het alternatief dat de VVD nu heeft beter? De vraag stellen is haar bijna beantwoorden.” De Bie heeft twee opties: of hij stapt zelf op, of hij laat zich met een motie van wantrouwen wegsturen door Provinciale Staten. De bestuurder uit Prinsenbeek kiest waarschijnlijk voor de eerste optie, zegt hij. ,,Ik zal het niet op een motie van wantrouwen aan laten komen.”

Kernenergie, referendum

Notaris De Bie maakte na de verkiezingen van 2019 voor het eerst kennis met de provinciale politiek. Als fractievoorzitter viel hij nog niet echt op. Maar toen er na de vorige bestuurscrisis een nieuw provinciebestuur nodig was, stak hij zijn hand op als gedeputeerde. Die rol vervult hij nu ruim een jaar. In die tijd trok hij de aandacht met zijn plannen voor een referendum en kernenergie.

Aan dat avontuur komt voortijdig een eind. ,,Ik vind het echt heel jammer, we hebben echt mooie dingen gedaan voor Brabant. De verhoudingen binnen het college lagen goed; het was vooral alles van buiten dat Brabant binnenkwam. Jammer, want we hebben hier in Brabant laten zien dat we als Forum echt verantwoordelijkheid kunnen dragen.” De Bie kan in principe één van de twee lege FVD-zetels in Provinciale Staten opvullen, maar weet nog niet zeker of hij dat doet. ,,Dat is behalve een politieke ook een persoonlijke keuze. Die heb ik nog in overweging.”