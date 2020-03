FvD blaast Brabants verjaardagsfeest af, GroenLinks en CDA cancelen bijeenkomsten

DEN BOSCH - Forum voor Democratie wilde vrijdag zijn eerste verjaardag in de Brabantse politiek vieren, maar ziet daar vanaf door het coronavirus. De borrel in Breda wordt later dit jaar ingehaald. Ook GroenLinks en CDA cancelen bijeenkomsten in Brabant.

GroenLinks zet een streep door het partijcongres dat zaterdag in Den Bosch stond gepland. De partij wil nu geen enkel risico nemen en hoopt het congres binnen drie maanden in te halen. ‘De oorspronkelijke agenda blijft zoveel mogelijk gehandhaafd. Zodra de datum van het nieuwe congres bekend is, horen jullie uiteraard van ons.’

Het CDA cancelt bijeenkomsten met voorzitters van lokale fracties en afdelingen. Die zouden met het bestuur en met provinciale politici in gesprek gaan over de beoogde Brabantse coalitie met VVD, FvD, CDA en Lokaal Brabant. ,,Het is zo'n lastige discussie. We voelen de intrinsieke intentie om de bijeenkomsten door te laten gaan, maar aan de andere kant ligt daar het advies om sociale activiteiten uit te stellen”, zegt Inge van Dijk, voorzitter van CDA in Brabant.