FvD-leider Brabant kiest landelijk voor JA21: ‘Zij de naam, wij de goede mensen’

Door letterlijk partij te kiezen, vergroot Rutjens de tweespalt binnen de Brabantse fractie van Forum voor Democratie. Volgens hem levert dat geen probleem op voor de partij, die meebestuurt in de provincie. ,,In Brabant zijn we het gewoon eens met elkaar. Dat mensen landelijk anders mogen denken lijkt me heel gezond in een democratie”, stelt de voorman. ,,We respecteren elkaars opvattingen en dit lijkt me het bewijs daarvan.”

Rutjens maakte eind vorig jaar bekend dat de fractie in Brabant doorgaat onder de naam Forum voor Democratie, maar zelfstandig opereert. Los dus van de landelijke tak. De voorman reageerde daarmee op de oorlog rond landelijk leider Thierry Baudet die de partij uiteen scheurde. Baudet bleef FvD, vertrekkers begonnen JA21. ,,De vechtscheiding was voor niemand goed. Eén partij mocht de naam houden, de ander heeft de goede mensen”, zegt Rutjens.

Ook Van Wely doet mee

De Bosschenaar verwacht niet dat hij na de verkiezingen de Tweede Kamer bestormt, gezien zijn plek op de lijst. Voor de fractie in Brabant heeft zijn keuze ook geen gevolgen, zegt de Bosschenaar. Eerder stapte fractielid Loek van Wely uit Oss in de Eerste Kamer al over naar JA21. Hij staat nu ook op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, op plek 25.

Joris van den Oetelaar uit Schijndel en Tilburger Hans Smolders bleven Baudet trouw. Hij beloonde de Brabantse Statenleden met een plek op de kandidatenlijst van Forum voor de Kamerverkiezingen. Smolders verweet vertrekkers een gebrek aan ruggengraat. Dat schoot Statenlid Frank Duijs in het verkeerde keelgat. De woorden zorgden voor ‘frictie binnen de fractie’, maar ook hij benadrukte dat de coalitie in Brabant nog niet in gevaar is.

De tweespalt is toch opmerkelijk: Rutjens en Van Wely kunnen tijdens het flyeren voor JA21 hun fractiegenoten Smolders en Van den Oetelaar tegenkomen, die juist campagnevoeren voor FvD. Rutjens zelf vindt dat niet gek, door de splitsing tussen Brabant en Den Haag. In de provincie laat hij naar eigen zeggen zien dat ‘over rechts regeren mogelijk is en goede resultaten oplevert.’ ,,Ook landelijk heeft Nederland dat sterke, fatsoenlijke rechtse geluid nodig. Dan is JA21 het enige antwoord.”