Ga mee op reis in de sprookjeswereld van Jenny Ymker

DEN BOSCH/TILBURG - Eenzame mannen bij een woeste zee of een zinderende zonsondergang. De Duitse schilder Caspar David Friedrich werd wereldberoemd met dit soort taferelen. De Tilburgse kunstenaar Jenny Ymker (1969) geeft er een eigen draai aan zoals nu te zien is bij Jan van Hoof Galerie in Den Bosch.

De beelden van Jenny Ymker laten je niet snel los. Als een ware regisseur ensceneert ze haar voorstellingen. Ze vervult zelf de hoofdrol in haar werk. Een jongedame met koffer of handtasje op doorreis. Met haar rug naar de toeschouwer verstart ze. Overmand door de omgeving, een herinnering of een onvervuld verlangen. Als kijker ga je mee in haar emotie en verdwaal je in de landschappen.

Het verhevigd romantische beeld van een in de verte starende man of vrouw heeft niets van zijn kracht verloren. Gedachten en droombeelden drijven naar boven. Je voelt en ademt met de hoofdpersonen mee die zijn overgeleverd aan een grootse natuuromgeving.

Wereldberoemd

Caspar David Friedrich (1774-1840) werd wereldberoemd met dit soort taferelen van eenzame mannen bij een woeste zee of een zinderende zonsondergang. De Tilburgse kunstenaar Jenny Ymker (1969) geeft er een eigen draai aan. Zeven van haar indrukwekkende wandtapijten, die met een schilderachtige precisie zijn geweven, zijn nu te zien bij Jan van Hoof Galerie. Daarnaast verrast Ymker met filmloops en foto’s.

Het wandtapijt Doornen van Jenny Ymker. Met zorg kiest ze de juiste natuuromgeving voor haar werken. Zeeuwse stranden, donkere bossen in de Ardennen of een woud in het waterwingebied van Tilburg.

Met zorg kiest Ymker de juiste natuuromgeving voor haar werken. Zeeuwse stranden, donkere bossen in de Ardennen of een woud in het waterwingebied van Tilburg. In het Tilburgse bos viel Ymkers oog op talloze gele stippen op de bomen. De kap van de bomen lijkt onomkeerbaar. Een indringend beeld dat ze heeft verwerkt in het wandtapijt Floating.

De kunstenares in rode jurk gaat op in een zee van gele lichtjes en een donker bos dat weldra niet meer bestaat. Op andere wandtapijten staat ze in een winterlandschap vol rode rozen. Kleurcontrasten in het landschap worden fijnmazig tegen elkaar uitgespeeld, alsof ze kan schilderen met draad.

Vertaalde computermodellen

De basis voor haar wandtapijten zijn fotowerken. Beelden die via computermodellen vertaald worden naar weefpatronen. Met haar filmdoosjes en fotolichtbakken verleent ze de fotowerken een filmisch, driedimensionaal aura. Foto’s worden helder aangelicht via een lichtbak waardoor het surrealistische effect verhoogd wordt.

Zo staat Ymker moederziel alleen in een strandlandschap vol rode schoentjes of is ze net als Sneeuwwitje verdwaald in het woudduister. In haar filmdoosjes presenteert Ymker korte, herhalende filmloops. Kunstkabinetjes met een onverwachte cinematische kracht.

Lullig tafereel

In Air staat de kunstenares te midden van traag wuivende riethalmen. Verdwaald in de duinen met een koffertje in de hand. Een lullig tafereel dat zo maar uit een film van Alex van Warmerdam geplukt kan zijn. Maar Ymker gaat veel meer de diepte in.

Verbluffend zijn de alsmaar veranderende lichtschitteringen die zachtjes over het riet heen en weer golven. Jan van Hoof heeft Ymkers fraaie werk vereeuwigd in een nieuwe publicatie Eeuwig Moment. Nog mooier is om zelf te gaan kijken. Dat kan nog tot en met 17 oktober.