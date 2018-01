Gaan na 700 jaar de luiken open bij de Bossche Zwanenbroeders? Nou, even dan

DEN BOSCH - Het gebeurt niet vaak, of liever uiterst zelden, dat de Bossche Zwanenbroeders journalisten op de thee vragen. Maar bij het viering van het 700-jarig bestaan maakt de wat deftige Illustere Lieve Vrouwe Broederschap een uitzondering. Wat vooral duidelijk moet worden is: dat het genootschap anno 2018 nog springlevend is.

In het monumentale Zwanenbroedershuis in de Bossche Hinthamerstraat wil de regerend proost (zeg maar voorzitter) Diederik Laman Trip (71) deze dinsdagmiddag graag iets kwijt over de op stapel staande expositie rond de broederschap in het Noordbrabants Museum en de andere jubileumactiviteiten. De gewezen bankbestuurder uit Velp is zelf sinds 1971 lid van de Broederschap. Aan zijn zijde minstens één bekend gezicht: Roderick van de Mortel (46). De burgemeester uit Vught was er al vroeg bij en is sinds 2004 lid.

Nog bekender

Een nog bekender lid van het Bossche genootschap is koning Willem Alexander die op vrijdag 16 februari de tentoonstelling 'Geloven in vriendschap' rond zeven eeuwen Zwanenbroeders opent. Laat duidelijk zijn dat we in die vier zalen van het museum vooral veel te zien krijgen van de rijke historie. ,,Want de Broederschap is nauw verbonden met de geschiedenis van de stad", stelt Laman Trip.

Twee jaar geleden tijdens het jubeljaar rond Jheronimus Bosch, de meest beroemde Zwanenbroeder, is het idee ontstaan voor een museaal historisch overzicht. Zo krijgen de kroonjuwelen van het Broederschap, die normaal te zien zijn tijdens rondleidingen in het eigen Zwanenbroedershuis, nu een plek op de expositie. Verder zijn de waardevolle koorboeken te zien en de altaarstukken die ook deel uitmaakten van de Bosch-exposities in Den Bosch en Madrid. Naast de historische objecten uit Den Bosch is er veel te zien van soortgelijke broederschappen uit België en Duitsland.

Wat de stad verder gaat merken van het feestjaar? Laman Trip: ,,Zondag 23 september is er in de Sint Jan een muzikaal evenement met drie koren (o.a. Schola Cantorum en Cappella Pratensis); het genootschap laat een nieuw muziekstuk componeren en er wordt een documentaire gemaakt over het Illustre Lieve Vrouwe Broederschap anno 2018.