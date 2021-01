Gaat het nu echt gebeuren? Zo vermaakten we ons de afgelopen jaren toen er (eindelijk) sneeuw viel

Het is ons al vaker beloofd de afgelopen tijd, maar het bleef tot dusver uit: sneeuw. Komend weekend moet het dan toch echt gaan gebeuren. Wakker worden in een witte wereld. In een tijd van veel thuis zijn voor velen een welkome afwisseling van het uitzicht en de dagelijkse activiteiten met de kinderen.

Vanaf zaterdagmiddag geldt er code geel vanwege de sneeuwval, aldus het KNMI. Op veel plaatsen valt 1 tot 3 centimeter sneeuw, lokaal is het glad. Mocht de sneeuw blijven liggen, levert dat altijd de nodige sneeuwpret op. Zo ging het er in voorgaande jaren aan toe:

Maandenlang sneeuw

In 2017 was er in december sprake van code rood, chaos op de weg en heel veel sneeuwpret. Brabant was ook toen bedekt onder een witte laag. Dat ging over een paar dagen. Vijftig jaar geleden was dat wel anders. Er lag toen maar liefst drie maanden lang sneeuw.

Auto op de bevroren Maas bij Grave in de winter van 1928 - 1929. © BHIC

Op zoek naar dierensporen

Ga op zoek naar dierensporen! Met een laagje sneeuw gaat dat een stuk gemakkelijker dan zonder. Zo is op de High Tech Campus in Eindhoven twee jaar geleden een bijzondere ontdekking gedaan. Langs een waterplas in de buurt van de Dommel zijn ottersporen gevonden. En dat is opmerkelijk. Het was destijds namelijk dertien jaar geleden dat er voor het laatst in Brabant een otter werd gezien. Dat gebeurde in 2006 in de haven van Waspik.

Ottersporen bij de High Tech Campus in Eindhoven. © ARK

Je eigen dier

Behalve te zoeken naar andere, onbekende dierensporen, kun je er natuurlijk ook gewoon op uit gaan met je eigen huisdier. Verrassend veel dieren vermaken zich prima in de sneeuw bewijzen deze beelden wel (lees verder onder de foto's):

Genieten van de sneeuw in Vinkel. © Saskia Meurs

Sleetje rijden samen met de hond. © Pix4Profs/Tonny Presser

De kerstkaart voor 2018 is gemaakt, zegt Corrie van Berkel uit Keldonk, die dit winters plaatje naar ons stuurde! © Corrie van Berkel

Sleeën en sneeuwpoppen

Als er genoeg sneeuw ligt zijn een paar dingen natuurlijk voor de hand liggend. Sleeën en sneeuwpoppen maken kunnen dan niet ontbreken. Maar ook sneeuwballengevechten blijven natuurlijk altijd leuk. In Eindhoven werd er een georganiseerd in 2017. De opkomst bleek achteraf tegen te vallen... helaas zal zoiets er dit jaar niet in zitten. Maar je eigen gezinsleden kun je natuurlijk gewoon vertrouwd inpeperen.

Ook met een slee kun je veel plezier beleven in de sneeuw. © Anne uit Schijndel.

Als je een beetje variatie wil dan kun je natuurlijk altijd andere poppen maken dan de ‘mainstream’ sneeuwpop...

Olivier en Lieve vergezellen hun sneeuwpop op een bankje in Ravenstein. © Harrie van Dijk

De liefde verklaren

Wat is er nu mooier dan iemand de liefde verklaren in de sneeuw? Op tijd op staan, heel de nacht ploeteren, en dan je lief 's ochtends verrassen met een mooie boodschap. Tyler Morrick deed dat jaren geleden al. Het duurde vier uur en maar liefst 22 kilometer..

Sneeuwtekening

Wie écht veel tijd over heeft - en het geluk heeft dat de sneeuw inderdaad blijft liggen - kan altijd nog een voorbeeld nemen aan Simon Beck. Hij ploeterde vier jaar geleden dertien uur door de sneeuw in de Franse Alpen om al wandelend een gigantische tekening te maken. Allemaal ter ere van de HBO-serie Game of Thrones. Hij zette maar liefst 64.800 stappen, goed voor bijna 33 kilometer, voor het kunstwerk dat ongeveer 2,5 voetbalvelden groot werd. Het resultaat mocht er zijn.

© screenshot

Sneeuw eten

Wat je vooral niet moet doen, is het witte poeder opeten. Volgens Roemeense onderzoekers word je niet ziek van een kleine hoeveelheid, maar kan het wel schadelijk zijn als je er veel van in je mond stopt. Wil je je er om een of andere reden toch aan wagen? Eet dan alleen verse sneeuw, sneeuw van een halve dag oud. Het nuttigen van sneeuw die al twee dagen ligt, wordt sterk afgeraden vanwege de hoeveelheid bacteriën die het kan bevatten. Gele sneeuw moet je altijd, wat er ook gebeurt, vermijden.

Ga er op uit met je camera

Prof of amateur. Het maakt niet uit. Als er sneeuw ligt zijn er gegarandeerd mooie plaatjes te schieten. Dat werd in Brabant dan ook volop gedaan de afgelopen jaren:

Verbazing op de Somerse Vennen: 'Dit was gister nog niet wit...' © Theo Maas

Sneeuw in Loon op Zand. © Jasper van der Velden

Eindhoven sneeuw op de van Olde Barneveldstraat © Fotopersburo van de Meulenhof BV

OOSTERHOUT, SNEEUW IN NACHTELIJK OOSTERHOUT. Foto: Pix4Profs/Casper van Aggelen © Pix4Profs/Casper van Aggelen

Mooie plaatjes van vannacht uit Tilburg. © Ans