Gamedienst Utomik uit Eindhoven officieel van start

Van de Donk woest: wéér geen info over lekkende kerncentra­le Doel

13:50 DEN BOSCH - En wéér moeten overheden in Brabant in de krant lezen dat er problemen zijn met de kerncentrale in Doel, net over de grens met België. Voor de Brabantse Commissaris van de Koning Wim van de Donk is de maat vol.