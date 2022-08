Gebied rondom natuurbrand de Peel veilig voor omwonenden, nablussen duurt mogelijk nog dagen

Nieuwsover­zicht | Gezin is bijna alles kwijt na brand Sprang-Capelle - Experts voorzien vloedgolf aan oorsuis­klach­ten

Na een zoektocht van een week is een 28-jarige man uit Den Bosch aangehouden voor de dodelijke aanrijding in Schijndel. De verdachte reed door na het ongeval. Door de landelijke treinstaking was het rustig op de grote stations van Brabant. Slechts enkele expats en toeristen lieten zich verrassen. In het centrum van Sprang-Capelle heeft vanmorgen een grote brand gewoed. De hoofdstraat stond zelfs even vol met rook. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.

30 augustus