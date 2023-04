Geboortehuis Fiep Westendorp en Amerikaans strandhuis: deze woningen openen de deuren op Open Huizendag

Vega Systems in Oss kopje onder; eigenaar was in 2012 nog Ondernemer van het jaar

OSS - Teruglopende omzetten en de fors stijgende prijzen voor onderdelen in de hele wereld. Dat zijn vermoedelijk de belangrijkste oorzaken van het faillissement van het Osse Vega Systems. Het bedrijf is eigendom van Ad van Geffen, in 2012 nog Ondernemer van het jaar in Oss. Door het faillissement verliezen 75 mensen hun baan.