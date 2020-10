Gedeeltelijke lockdown? Horeca, sport en zorg reageren: ‘Balen, maar ik zag hem aankomen’

Jaap van Ham, eigenaar café Polly Maggoo in Tilburg:

,,Het is echt balen, want herfstvakantie is normaal gesproken een goede tijd om open te zijn voor ons. Maar ik zag ’m aankomen. Dat we ineens om tien uur dicht moesten met een maximum van dertig man kwam als een donderslag, maar dit was wel in de lijn der verwachting. Eerlijk gezegd denk ik niet dat het bij deze vier weken blijft. Ik ga er nu maar vanuit dat we pas op 1 januari weer open mogen. We redden het wel, maar het is niet makkelijk.”

Bart Berden directeur ROAZ, spreekbuis namens de ziekenhuizen:

,,Puur gezien vanuit de zorg, niet vanuit het openbaar bestuur of de politiek (want daar ga ik niet over), zijn de strengere maatregelen echt nodig. De zorg komt nu al in de knel. Dat gaat heel hard en de weerbaarheid van het ziekenhuis is dit keer lager door de naweeën van de eerste coronagolf. De nieuwe regels zijn nodig zodat mensen stoppen met het opzoeken van de drukte, dat heeft ons de vorige keer ook gered. En zal het nu ook doen.”

Piet van der Plas van voetbalvereniging OJC Rosmalen:

,,Dit is vooral vervelend voor de sporters. De club zelf was al flink geraakt door het sluiten van alle kantines. Het voelde al niet echt meer als een vereniging, zoveel mocht er al niet meer. We zijn nu meer planners van voetbalmomenten dan een echte club. Begrijpen doen we het wel, want het ligt niet per se aan het voetbal zelf maar meer de bewegingen daaromheen. Voor en na de wedstrijd, daar ligt het probleem. Gelukkig mag de jeugd wel door met trainen, want bewegen blijft belangrijk.”

Eigenaar Arendse Health Club (in Tilburg, Breda, Oosterhout, Dongen, Raamsdonksveer) Cees Arendse:

Volledig scherm Eigenaar Cees Arendse. © Koen Verheijden ,,Als branche dragen we bij aan de gezondheid en de weerstand van mensen dus gelukkig mogen we open blijven. Tot nu toe hebben we bewezen dat het ook gewoon kán. Wij hebben nog nergens besmettingen gehad. Maar we nemen wel onze verantwoordelijkheid nu door het aantal deelnemers van groepslessen terug te brengen. Ook al kan er anderhalve meter afstand worden gehouden. Dat voelt gewoon beter nu het aantal besmettingen zo enorm stijgt.”

Barry Pranger eigenaar pannenkoekenhuis in Heesch:

,,Ik ben echt wel teleurgesteld, maar zag het aankomen. Vorige week dacht ik al dat het niet lang meer zo zou blijven. In de cafés zag je het gebeuren met drank, maar hier worden mensen ook makkelijker na een paar speciaalbiertjes. Het kon niet uitblijven. Het is balen, maar het is tenminste wel duidelijk. En we zetten ons gewoon weer helemaal in voor de afhaalmaaltijden. Alleen schrok ik wel van die vier weken. Ik dacht dat het om twee weken ging, maar nu komen ook die feestdagen toch wel erg dichtbij.”

Sint Janslyceum Den Bosch; directeur Jean Wiertz:

Volledig scherm Nederland, Den Bosch, rector Jean Wiertz van het Sint-Janslyceum © copyright Marc Bolsius ,,Fijn dat er eindelijk duidelijkheid is over de mondkapjes. Al ons personeel draagt ze al, maar leerlingen niet omdat het niet verplicht is. In de praktijkruimtes worden ze wel gedragen omdat anderhalve meter daar niet te doen is. Ons personeel maakt zich wel zorgen, maar vindt onderwijs belangrijker en op zich gaat het goed zoals het nu loopt. We hebben heel weinig besmettingen, dus ik ben blij dat we op deze manier verder kunnen.

Kantoor Indicia in Tilburg, eigenaar Carlo Korssen:

Geen gezamenlijke lunches, kantoorruimtes flink uitgebreid, bureau’s ver uit elkaar en extra schoonmaak. Bij Indicia, digitaal dienstverlener in Tilburg, dachten ze na de zomer weer langzamerhand ‘gewoon’ op kantoor te kunnen werken. Maar de tweede corona-golf stak daar een stokje voor. Volgens algemeen directeur Carlo Korssen werken nu vrijwel alle honderd medewerkers weer vanuit huis. ,,Corona is een groot drama, dat ons ook een beetje treft. We waren bezig de bezetting op te voeren en dat ging goed. Nu werkt iedereen weer thuis. Jammer, vooral voor de onderlinge binding en contacten. Maar we draaien gewoon verder.”

Ugur Suverkli; eigenaar van avondwinkel Tilburg/Den Bosch/Eindhoven:

Ugur Suverkli, samen met zijn broer eigenaar van zes avondwinkels in Den Bosch, Tilburg en Eindhoven, ziet de toekomst met angst en beven tegemoet. Hij voorziet zware tijden voor zijn winkels nu zijn klanten na 20.00 uur niet meer terecht kunnen voor alcoholische dranken, het belangrijkste verkoopartikel. ,,Dat betekent veel minder omzet. Dat kunnen we misschien een maand volhouden, maar veel langer niet.” En daarnaast vreest hij ook de onwetendheid bij zijn klanten. ,,Dat wordt ruzie in de winkels van mensen die het niet snappen of niet willen snappen. En ik denk dat er ook veel diefstal zal zijn. Daar moeten we goed op gaan letten.”

Danyel Deckers van tennisvereniging in Den Bosch:

Volledig scherm Danyel Deckers (tennisclub Bastion Baselaar) © AD000 Danyel Deckers van de Bossche tennis- en padelvereniging Bastion Baselaar - ruim 1000 leden - is blij dat tennis wordt ontzien. ,,Alle sportclubs doen hun uiterste best om het allemaal goed en veilig te doen, maar wij hebben het geluk dat juist tennis een sport is op een accommodatie waarbij altijd voldoende afstand gehouden kan worden.” Niet voor niets hebben zich de laatste maanden zo’n 150 nieuwe leden aangemeld. Deckers: ,,Die aanwas, waarvan we hopen dat ze blijven, dempt ook enigszins de pijn als gevolg van de hermetische afsluiting van ons clubhuis.”