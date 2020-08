Geen extra maatregelen voor Brabant ondanks ‘ernstig verslappen in zomervakantie’

De voorzitters zeggen dat afgelopen zomervakantie het naleven van de coronaregels ‘ernstig is verslapt’. ,,Het is nog geen twee weken geleden dat wij onze zorg uitspraken over het toenemende aantal coronabesmettingen. Die toename gaat helaas onverminderd door. In het westen van het land, maar ook in delen van onze eigen provincie", aldus Jack Mikkers (burgemeester Den Bosch), Maarten Houben (plaatsvervangend voorzitter) en Theo Weterings (burgemeester Tilburg). ,, Een zorgwekkende situatie die, als we er samen niet de schouders onder zetten, weer voor volle IC’s gaat zorgen en mogelijk zelfs voor het terugdraaien van eerder versoepelde regels.”

‘Geen feestjes, bbq's of verjaardagen’

De voorzitters ondersteunen dan ook de dringende oproep van het kabinet om geen privébijeenkomsten met meer dan zes gasten te organiseren of te bezoeken. ,,Wij vragen u dan ook met klem om geen feestjes, bbq’s of verjaardagen met grotere groepen thuis of in zaaltjes te organiseren.” Daarop inhakend vragen de voorzitters om verstandig en verantwoordelijk om te gaan met bijeenkomsten van grotere groepen in gebedshuizen en bij verenigingen.

Quote Houd afstand, houd rekening met elkaar, dan zijn meer maatrege­len ook niet nodig Voorzitters Brabantse veiligheidsregio's

Ook in de privésfeer moet men volgens de voorzitters oppassen. ,,Hoewel het natuurlijk niet verwonderlijk is dat iedereen na deze afgelopen lastige maanden zijn of haar familie, vrienden of collega’s graag weer wil zien en de normale routines weer wil oppakken, vragen wij u nogmaals dringend hierbij de teugels niet te laten vieren.”

Voorlopig geen nieuwe, aanvullende maatregelen

Mikkers, Houben en Weterings zijn blij dat het kabinet de Brabantse veiligheidsregio's de ruimte geeft om, als dat nodig blijkt, regionale maatregelen te nemen. ,,Hoewel we de situatie met name in het westelijke deel van onze provincie natuurlijk nauwlettend in de gaten houden, zien wij voor onze provincie op dit moment geen aanleiding voor het invoeren van nieuwe, aanvullende maatregelen. De voorzitters wijzen nog maar eens op de basisregels: ,,Houd afstand, houd rekening met elkaar, dan zijn meer maatregelen ook niet nodig.”

Een lichtpuntje is er ook, volgens de voorzitters. Uit bron- en contactonderzoek van de Brabantse GGD’s is volgens hen duidelijk geworden dat ‘door het goede naleefgedrag van bezoekers, de maatregelen die exploitanten hebben getroffen en het toezicht daarop door het personeel’, het aantal besmettingen in de horeca tot een minimum beperkt is gebleven. ,,Dat verdient complimenten, zeker gezien de enorme inzet en investeringen die zijn gedaan.”

Landelijke maatregelen per 18 augustus - Dringend advies om maximaal 6 personen in huis of in de tuin te ontvangen, exclusief kinderen tot en met 12 jaar en het eigen huishouden. - Blijf zo veel mogelijk thuis werken. - Thuisquarantaine wordt teruggebracht van 14 naar 10 dagen.