Geen Jongerenherdenking meer op 4 mei in Roosendaal

Mening | Niet zo mooij

Na door de provincie, de gemeente en door vrienden van het museum op de vingers te zijn getikt draait de Raad van Bestuur zich in alle bochten. Door het bedrag over te hevelen van het ene potje naar een ander potje blijft de kern van het probleem bestaan. Namelijk dat iemand in een goed betaalde baan die na 36 jaar vrijwillig vertrekt, bijna automatisch een ‘gouden regeling’ krijgt die gefinancierd wordt uit algemene middelen. En als wederdienst daarvoor een paar adviezen mag geven en een artikel schrijven.