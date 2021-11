Geen levenslang voor viervoudige gezinsmoord Etten-Leur: wel dertig jaar gevangenisstraf

BREDA/ETTEN-LEUR - Onur K., de 34-jarige man die in Etten-Leur zijn moeder, vrouw en twee kinderen door verwurging heeft omgebracht, is veroordeeld tot dertig jaar gevangenis. Volgens de rechtbank in Breda is hij schuldig aan de moord op zijn moeder en doodslag op zijn vrouw en twee kinderen.

Volgens de rechtbank is niet bewezen dat hij planmatig handelde bij het om het leven brengen van zijn vrouw en kinderen. Wel de moord op zijn moeder, die hij belde nadat hij de andere gezinsleden had gewurgd. ,,Vier afschuwelijke feiten, waarmee de verdachte onherstelbaar leed heeft toegebracht", aldus de rechtbank die het hem zeer kwalijk neemt dat hij geen openheid van zaken heeft gegeven en ,,leugenachtige verklaringen heeft afgegeven.“

De rechtbank vindt niet dat kan worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte rade in alle gevallen. Wel dat hij willens en weten zijn moeder heeft omgebracht. De moord op zijn moeder heeft hij ook bekend. Volgens de rechtbank had de aanwezigheid van de pijnstiller oxycodon

Volgens de rechtbank is de 34-jarige K. volledig toerekeningsvatbaar voor de feiten. Hij krijgt geen tbs omdat gedragsdeskundigen niets is gebleken van een behandelbare, psychische stoornis. Onur K. was zelf niet aanwezig bij de uitspraak.

Levenslang

De vier slachtoffers werden op zaterdagmiddag 28 maart vorig jaar gevonden in het huis van Onurs moeder aan de Dasseburcht in Etten-Leur.

Volgens de rechtbank heeft hij hen al op vrijdagochtend 27 maart omgebracht. Hij wurgde zijn vrouw Gülcan (31), zijn zoontje Atakan (6) en dochtertje Deniz (2). In het huis lagen snoeren en kabels, geknoopt als in een strop, met daarop het DNA van de slachtoffers.

Het gezinsdrama vond plaats in een woning in de Dasseburcht Etten-Leur.

Zijn moeder Hikmet (65), bij wie het gezin inwoonde, was niet thuis. Hij belde haar om 13.33 uur en vroeg haar naar huis te komen. Eenmaal thuis ontstond een worsteling en werd zij gewurgd. K. heeft bekend zijn moeder te hebben gedood. Naar zijn zeggen om haar ‘de pijn te besparen’. Het lichaam van Hikmet vertoonde sporen van hevig geweld, zoals botbreuken en wurging.

Blauwe lippen

De schoonouders van K. in Turkije hadden iedere dag wel een paar keer telefonisch contact met hun dochter Gülcan. Maar op vrijdag en zaterdag 27 maart en 28 maart kregen ze haar niet te spreken. K. had familie en kennissen laten weten dat zijn vrouw en kinderen ziek waren.

Op aandringen van zijn schoonvader stuurde hij een foto van de kinderen. Zijn schoonvader zag dat de kleintjes in bed lagen. Maar ze hadden lijkbleke gezichtjes en blauwe lippen. Hij sloeg onmiddellijk alarm bij de broer van K.. Die ging naar de woning en trof boven de lichamen aan.

Quote Alles wat ons dierbaar is, heb je van ons afgenomen Broer van K. In zijn slachtofferverklaring tijdens de zitting zei hij: ,,Alles wat ons dierbaar is, heb je van ons afgenomen (..). Een vrouw die jou blindelings vertrouwde en die altijd voor je opkwam. Jouw onschuldige kinderen die zielsveel van je hielden. En mijn moeder? Degene die je op de meest gruwelijke manier om het leven hebt gebracht. Zij was onze rots. Je hebt mij, je broer, levend begraven.” Onur K. hoorde het aan, zonder enige blijk van emotie.

Ontkenning

K. heeft steeds volgehouden dat buitenlandse criminelen zijn vrouw en kinderen hebben vermoord. Een schimmig verhaal dat te maken zou hebben met geldleningen. De rechtbank noemt zijn scenario volstrekt ongeloofwaardig. ,,Er is geen enkele aanwijzing voor betrokkenheid van derden en in de woning zijn ook geen sporen aangetroffen die daar op zouden wijzen.” Duidelijk is dat K. financieel volledig aan de grond zat door zijn gokverslaving. Dat was ook de reden dat het gezin bij moeder Hikmet inwoonde. Hun koophuis werd in 2019 door de bank verkocht wegens niet betaalde hypotheekschulden.

De psychiaters die K. onderzochten concludeerden dat zijn verslaving gepaard ging met verheimelijken, liegen en bedreigen. Hij kan heel moeilijk omgaan met falen en schaamte. Hoewel hij in Breda is geboren, kan mogelijk ook eergevoel vanuit zijn Turkse achtergrond een rol hebben gespeeld bij zijn daad.

Strop

Enkele maanden voor het gezinsdrama had hij nog onder valse voorwendselen - onder meer een vermeende grote erfenis vanuit Turkije - een woning gekocht voor bijna 4,5 ton. Zonder voorbehoud van financiering. Dat huis, had hij Gülcan beloofd, zou eind maart worden opgeleverd. Zij was daar erg verheugd over en zou die vrijdag 27 maart gaan schoonmaken. Op die dag zou ook een bank in het nieuwe huis worden afgeleverd. K. belde die ochtend dat de bezorging niet kon doorgaan.

Maar de boete voor het niet betalen van de borgsom was inmiddels opgelopen tot 45.000 euro. Vermoedelijk was dat het moment dat K. geen oplossing meer zag voor zijn problemen. Hij was enkele dagen spoorloos en werd op 31 maart aangehouden in het buitengebied van Etten-Leur. Het lijkt erop dat hij ook zichzelf in huis heeft willen ombrengen. In het trapgat hing een strop.