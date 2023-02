Geen nieuwe boot in Lage Zwaluwe voor Oekraïners: opvang gaat naar Made, Terheijden en Wagenberg

MADE/TERHEIJDEN/WAGENBERG - De opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Drimmelen wordt vanaf 1 april verspreid over diverse locaties in Terheijden, Made en Wagenberg. Die optie is gekozen door het college van B&W.

De huidige opvang van ruim 130 Oekraïners op een riviercruiseschip in de Buitenhaven van Lage Zwaluwe komt daarmee, zoals gepland, ten einde.

Het college had twee opties om de opvang voor te zetten na 1 april: opvang op een nieuwe boot aan de Amer in Lage Zwaluwe (bij de aanlegplaats van Dubbelman Container Transport) óf de mensen verspreiden over diverse plekken in de gemeente. Gekozen is voor dat laatste. De gemeente Drimmelen sluit hiervoor een contract af met een verhuurder van locaties voor arbeidsmigranten.

Drimmelen verzorgt sinds eind november de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in de Buitenhaven van Lage Zwaluwe. Burgemeester Boy Scholtze: ,,De situatie in Oekraïne is sinds november helaas niet verbeterd en de gemeente is gaan zoeken naar andere mogelijkheden voor opvang van de mensen.”

Spreiding of boot

De reden dat gekozen is voor spreiding over de dorpen in plaats van wederom op een grote boot is tweeledig. De ene reden is dat een boot opnieuw een hele tijdelijke oplossing zou zijn. ,,De oorlog in Oekraïne kan nog lang duren en bij de keuze voor een boot zit er de druk op dat na een blok van drie of vier maanden weer een nieuwe opvang gevonden moet worden”, zegt Scholtze.

De andere reden is dat de gemeenteraad in november (toen als meest effectieve, snelle oplossing voor een boot werd gekozen) al pleitte voor kleinschalige opvang om meer plekken.

Acht locaties

De gemeente gaat nu ongeveer 110 Oekraïense vluchtelingen onderdak bieden op acht verschillende locaties in drie dorpen. Aan de noordkant van Wagenberg gaat het om enkele panden aan de Thijssenweg. Ook zijn er voorzieningen gevonden in Terheijden en Made. Waar die gesitueerd zijn, wil de gemeente pas naar buiten brengen nadat de omwonenden daarover zijn geïnformeerd.

Alle panden zijn tijdig beschikbaar en de vluchtelingen kunnen daar langere tijd verblijven, mocht dat nodig zijn. ,,Dit maakt integratie makkelijker en ook het zoeken naar werk wordt hier mee vergemakkelijkt”, aldus de burgemeester.

Arbeidsmigranten

De beoogde locaties komen beschikbaar omdat de arbeidsmigranten die er nu nog wonen terugkeren naar hun land van herkomst of worden ondergebracht in andere geschikte woningen, veelal in andere gemeenten.

Naast de gemeentelijke opvang zijn er circa 45 vluchtelingen gehuisvest bij particulieren. Dat blijft zo. ,,In totaal verblijven er straks dus zo'n 150 Oekraïners in de gemeente Drimmelen”, aldus Scholtze.