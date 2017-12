Geen nieuwe sterrenrestaurants in de regio; Osse Cordial voor 17de keer op rij op de lijst

KAARTDEN BOSCH - Waar Den Bosch er vorig jaar met Noble nog een restaurant met Michelinster bij kreeg, zitten er dit jaar geen nieuwe restaurants met een ster bij in de regio. Dat werd maandagmiddag bekend tijdens de presentatie van de Michelingids 2018 in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Alle restaurants in de regio die een ster hadden, houden die ook.

Het blijft bij de vijf die vorig jaar ook op de lijst stonden. Noble was toen dus nieuw, dat is het restaurant van Edwin Kats aan het Wilhelminaplein. Ook het Bossche restaurant Sense van Dennis Middeldorp heeft één ster, die het al vanaf 2011 verdedigt.

Zeventiende jaar

Het Osse restaurant Cordial staat voor de zeventiende keer op rij in 'de lijst der lijsten'. ,,Het went nooit. Gewoon wordt het nimmer.'' Zo reageert directeur Jelle van Gangelen van hotel de Weverij en restaurant Cordial. ,,We zijn er erg blij mee. Het is altijd een zenuwachtig gedoe op zo'n dag. Je weet dat die komt. Je krijgt de kriebels als het zover is. Kijk naar Da Vinci in Maasbracht, dat een ster kwijt is geraakt. Dat was een volslagen verrassing. We moeten die ster elk jaar opnieuw verdienen'', meldt Van Gangelen.

Ook De Heer Kocken uit Vught staat opnieuw op de lijst. Chef-kok John Kocken kreeg de ster voor het eerst in 2009. Wollerich in Sint-Oedenrode had de ster in bezit tussen 1997 en 2007 en kreeg deze weer terug in 2010. Vanaf dat moment is chef-kok Gerard Wollerich de ster niet meer kwijtgeraakt.

Vista

Het restaurant Vista in Willemstad heeft de eerste ster binnen, het is daarmee een van de zes restaurants in Nederland die er een Michelinster bij krijgt.

Restaurant Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen kreeg een derde Michelinster. Het is het derde restaurant dat het maximum aantal sterren behaalt, naast De Librije in Zwolle en De Leest in Vaassen. Tribeca in Heeze, De Lindehof in Nuenen en De Treeswijkhoeve in Waalre behouden twee sterren.