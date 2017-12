Geen nieuwe sterrenrestaurants in de regio; Osse Cordial voor 17e keer op rij op de lijst

Het blijft bij de vijf die vorig jaar ook op de lijst stonden. Noble was toen dus nieuw, dat is het restaurant van Edwin Kats aan het Wilhelminaplein. Ook het Bossche restaurant Sense van Dennis Middeldorp heeft één ster, die het al vanaf 2011 verdedigt.

Zeventiende jaar

Het Osse restaurant Cordial staat voor de zeventiende keer op rij in 'de lijst der lijsten'. Vorig jaar gaf directeur Jelle van Gangelen van De Weverij en Cordial nog aan dat het elk jaar weer spannend is.

Ook de Heer Kocken uit Vught staat opnieuw op de lijst. Chef-kok John Kocken kreeg de ster voor het eerst in 2009. Wollerich in Sint-Oedenrode had de ster in bezit tussen 1997 en 2007 en kreeg deze weer terug in 2010. Vanaf dat moment is chef-kok Gerard Wollerich de ster niet meer kwijtgeraakt.