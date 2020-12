Geen Olympische Spelen: hockeyer Jelle Galema speelt voor thuisleraar

Met zijn club HC Den Bosch ging het crescendo in de hoofdklasse. Maar vooral: Tokio lonkte. Achter in de twintig is Jelle Galema (28), maar het zouden zijn eerste Spelen worden. ,,Ik heb alle toernooien gespeeld met Oranje: EK, WK, Champions Trophy, Pro League… Maar de Olympische Spelen, dat is toch het ultieme.” Die van vier jaar geleden in Rio gingen nipt aan zijn neus voorbij. ,,Ik was de allerlaatste speler die afviel voordat de definitieve selectie bekend werd gemaakt. Op dat moment stortte m’n wereld in; alles wat ik deed stond in het teken van hockey. In die periode kreeg ik een relatie met Brigit, die niet uit de hockeywereld komt, en al twee kids had.”