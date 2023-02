Geen 'ouderwets' Concours Hippique meer op de Kiek: 'Geen gezond bestaansrecht'

indebuurt.nlZeg je pinksterweekend in Bergen op Zoom, dan denken veel Bergenaren aan paardenevenement Concours Hippique. Na meer dan honderd edities gaat het event dit jaar – en waarschijnlijk de aankomende jaren – niet door. “De paardensport en de wereld eromheen is veranderd”, aldus de organisatie.

Concours Hippique Bergen op Zoom werd voor het eerst gehouden in 1903. In april 2022 kondigde de organisatie het concours van 2023 aan, maar deze gaat niet door. De laatste editie was in 2019, voor de coronapandemie.

Budget en infrastructuur

De organisatie laat weten dat er verschillende oorzaken zijn voor het niet door laten gaan van het concours. Zo hebben ze in 2023 onderzoek gedaan of het nog haalbaar is om het evenement te organiseren. Financieel blijkt dit niet het geval. “De budgettaire uitdagingen voor het komende jaar worden alleen maar groter en zijn helaas onoverbrugbaar geworden. Daarnaast is de infrastructuur op en rondom De Kiek zodanig veranderd, dat onder andere het parkeren een serieus probleem is geworden.”

‘De wereld is veranderd’

Ook veranderingen in de paardenwereld spelen een rol. “De paardensport en de wereld eromheen is veranderd. We leven in een ander tijdperk waarin landelijke/nationale concoursen op gras, georganiseerd door vrijwilligers, op weinig animo kunnen rekenen. Dat terwijl concoursen georganiseerd door professionals, op professionele bodems, als paddenstoelen uit de grond schieten.”

Toekomst

Hoewel het concours er dit jaar dus opnieuw niet in zit, wil de organisatie de handdoek nog niet volledig in de ring gooien. “Concours Hippique in de bekende vorm heeft geen gezond bestaansrecht meer. Maar we onderzoeken op de achtergrond de mogelijkheden om in de toekomst een volwaardig evenement neer te kunnen zetten. Passend bij zowel de ontwikkelingen van de sport, de gemeente en ons als bestuur.”

De organisatie van het concours in Halsteren staat los van het evenement in Bergen op Zoom. Concours Hippique Halsteren gaat wel door en staat gepland voor 18 tot en met 21 mei 2023.

