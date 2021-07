Geen roze maar gitzwarte wolk door depressie rond zwangerschap: 'Het krijgen van een kind moet geweldig zijn’

Sporters kunnen na de zomer weer terecht in ’t Hoogkoor, tot die tijd wordt er gevacci­neerd

6 juli BOXMEER - Na de zomer kunnen de sportverenigingen weer terecht in ’t Hoogkoor in Boxmeer. Tot die tijd zal de sporthal nog gebruikt worden voor de coronavaccinaties. De sportclubs die normaal gebruikmaken van de hal kunnen nu nog terecht in andere hallen of kiezen ervoor buiten te trainen.