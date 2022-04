Geen schuld en juist een lekker volle spaarrekening; daarvoor moest Hilde (25) wel thuis blijven wonen

Over de Tong Wie binnenkomt bij Schevelin­gen voor een drankje, blijft geheid eten

Bart en Koen van Thiel hebben restaurant Schevelingen enkele jaren terug in een nieuw jasje gestoken. Hoewel het vaste menu populair is in de Helmondse zaak, mogen de à-la-carte- gerechten er ook zijn.

31 maart