Geen Snollebollekes in concert, deze Brabantse evenementen gaan niet door

De maatregelen in Nederland zijn donderdag nog verder aangescherpt om verdere uitbreiding van het coronavirus in te dammen. Waar eerst sprake was van het schrappen van evenementen met duizend bezoekers, is die maatregel nu opgeschroefd naar evenementen met honderd bezoekers.

Dat betekent dat ook een aantal grote Brabantse evenementen niet door zullen gaan.

Snollebollekes in concert

De concerten van Snollebollekes in Gelredome gaan niet door. Deze stonden gepland op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart en op 1 en 4 april. Alle vier de concerten gaan niet door, dus ook niet die in april. De concertreeks rondom Rob Kemps uit Best wordt in het najaar voortgezet, zo is te lezen op de website. 9, 10, 14 en 17 oktober worden de concerten ingehaald.

Indoor Brabant

Paardensportevenement Indoor Brabant gaat toch niet door. Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte en de aangekondigde maatregelen rond het coronavirus heeft de directie besloten om per direct alle wedstrijden te annuleren.

Pussylounge Best

Het Pussylounge winterfestival op Aquabest werd eerder al afgelast. Het eendaagse dance evenement zou zaterdag plaatsvinden. Het evenement was weliswaar (nog) niet uitverkocht, maar Vincent van der Heijden, woordvoerder van organisator B2S, verwachtte zo’n 10.000 bezoekers. ,,Het is heel erg jammer, voor de bezoekers en voor ons. We hebben al behoorlijk wat opgebouwd. Nu kunnen we alles weer afbreken”, klinkt het teleurgesteld.

Carnavalsoptocht Tilburg

De uitgestelde D’n Opstoet in Kruikenstad op 22 maart gaat helemaal niet meer door. Was de vorige keer het slechte weer spelbreker, nu is het coronavirus dat. Voorzitter Patrick Dewez over het moeilijke besluit: ,,Dit doet pijn bij iedereen met een groen-oranje hart. Vele Kruiken en Kruikinnen hebben maandenlang naar D’n Opstoet toegeleefd. We leven mee met de bouwers en onze optochtcommissie die hard hebben gewerkt tijdens de voorbereidingen.”

De Halfvastenoptocht die voor volgend weekeinde in Oss op het programma staat wordt afgeblazen.

Dagcollege winterfestival

Het Klokgebouw liet eerder al weten na intensief contact met de gemeente en de organisatie, het besluit te hebben genomen dat het evenement Dagcollege van aanstaande zaterdag 14 Maart op een andere datum zal plaatsvinden. Dat wordt waarschijnlijk zaterdag 25 juli.

Masters of Hardcore

Het hardcorde feest Masters of Hardcore in de Brabanthallen in Den Bosch is verplaatst naar 5 september.