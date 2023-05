Geen standbeeld voor Jack Jersey? ‘Dan maar een bedevaart’

Hoe een groepje vandalen Hank al wekenlang in de ban houdt: ‘Ouders houden kleine kinderen thuis’

HANK - In Hank houdt een groepje jongeren al een paar weken het hele dorp in de ban. Ze vernielen dingen bij de scholencampus, veroorzaken brandjes en houden kleine kinderen weg van het schoolplein. Deze week is een gesprek gepland tussen onder andere de politie, gemeente, campusbewoners en omwonenden. Doel is de overlast te stoppen.