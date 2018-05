Geen treinverkeer van en naar Eindhoven door aanrijding met persoon op Centraal Station

Joey Schouten vanuit Java over aanslagen: 'De beveili­ging is overal verdriedub­beld'

18:24 SIDOARJO/TILBURG - Een 'gekkenhuis' noemt oud-Helmonder Joey Schouten (20) de situatie in het Indonesische Sidoarjo, waar hij bij een vriend logeert. De plaats ligt op zo'n dertig kilometer van Soerabaja, waar zondag en maandag twee gezinnen twee zelfmoordaanslagen pleegden. Maandagavond ging, zo meldt de Jakarta Post, in Sidoarjo ook een bom voortijdig af in een appartement, met drie doden als gevolg.