Geertruidenberg in de jaren 50 en 60: ‘Geen deftig stadje, maar bouwvallen en leegstand’

Man gaat compleet door het lint in Waalwijk, slaat omstander en beledigt agenten

WAALWIJK - In de straat Antoniusparochie in Waalwijk is het maandagmiddag zeer onrustig geworden door een 49-jarige man. Hij klom een tuin in, probeerde in te breken en bleef lang baldadig tegen omstanders en de politie.