Gegrepen door de boogie woogie en er nooit meer van losgekomen

UDEN - Dertien jaar was pianist/zanger Eric-Jan Overbeek toen hij werd gegrepen door de boogie woogie. Dat was nadat hij Fats Domino's ‘Swanee River Hop’ hoorde. Onder zijn leiding is er op 30 april een Fats Domino Tribute in Theater Markant in Uden.