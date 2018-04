Gehandicapte Noortje (21) overdonderd door mega-aandacht na brief aan Rutte: 'Ik denk niet dat hij reageert'

We hebben 2,5 week geleden gestemd; wordt er nu ook naar ons geluisterd?

7 april De Brabantse kiezer heeft woensdag 21 maart gesproken. Of er ook geluisterd wordt, is de vraag. In Tilburg dreigt de grote winnaar Hans Smolders al overboord te gaan. In de meeste Brabantse steden is het nog dringen in de achterkamertjes waar coalities gesmeed worden. In Hilvarenbeek gaat de deur juist wijd open. ,,Het moet allemaal anders. Niemand wordt hier buiten gesloten.”