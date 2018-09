Geld voor Q-koortsslachtoffers en nabestaanden gelijk verdeeld

De Jong vervangt Bossche hulpbis­schop Mutsaerts na kritiek op houding paus

21 september ROERMOND - De Nederlandse Bisschoppenconferentie vaardigt hulpbisschop Everhard de Jong van Roermond in oktober af naar de Bisschoppensynode over Jongeren in Rome. De Jong gaat in plaats van hulpbisschop Rob Mutsaerts van Den Bosch, die voor de eer bedankte vanwege de houding van de paus inzake misbruikschandalen binnen de Rooms-Katholieke Kerk.