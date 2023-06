Geldroppenaar (50) opnieuw voor de rechter voor ontucht: ‘Hij houdt niet op’

indebuurt.nl Henri Bloem 50 jaar in Den Bosch: 'We zijn de wijnkelder van de binnenstad'

Wijnliefhebbers in Den Bosch kennen Henri Bloem in de Krullartstraat wel. De winkel vol met flessen wijn zit dit jaar namelijk vijftig jaar in onze stad. Eric, Max en Camiel van de Bossche vestiging van Henri Bloem blikken terug op 50 jaar in Den Bosch. “We vinden het belangrijk dat niemand zich gedwongen voelt om een dure wijn te kopen, we laten ieder in zijn waarde.”