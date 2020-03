Gele colonne van ambulances verschaft Brabant lucht

Help ons, we gaan kopje onder, riepen de Brabantse ziekenhuizen vrijdag. Het antwoord op die noodkreet flitste zaterdag en zondag over de snelwegen. En wel in de vorm van hele colonnes ambulances, die ernstig zieke coronapatiënten kwamen ophalen. Sinds vrijdag zijn er meer dan 130 Brabanders overgebracht naar ziekenhuizen elders in het land, meestal in Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland.