Geluk en vrijheid centraal op expositie in Steenbergen

Volledig scherm Kitty van Peer( rechts) bekijkt met zussen Olga Zavhorodnia (midden) en Marina Zabolotna hun werken © Pix4Profs/Marina Popova

,,Inwoners met verschillende achtergronden samen te laten komen, creatief samen te werken en zodoende verschillen in inzicht, meningen of levensbeschouwing te overbruggen.’’, vertelt Remery. ,, Dat heeft geresulteerd in zichtbare kunstwerken en gezamenlijke verhalen.’’

Vorig jaar namen Kitty van Peer en het platform voor Kunst en Cultuur het initiatief. In het kunstatelier in de voormalige Petrus en Paulus kerk werd samengewerkt door schilders met hun wortels in Australië, China, Oekraïne, Syrië en Nederland.

Geluk is als mijn dierbaren het goed hebben en vrijheid is onafhankelijkheid, schrijft Marina Zabolotna bij haar schilderij. Olga Zavhorodnia schrijft dat geluk is als het gezin dichtbij is. Dat ze nu maar één droom heeft, dat de oorlog snel voorbij is. En vrijheid is eigen keuzes kunnen maken en in harmonie leven. Beiden zijn een halfjaar geleden uit Oekraïne naar Nederland gekomen en vrij snel aan het project deel gaan nemen. ,,Ongewoon in ons leven om zo te schilderen, er is wel en nieuw hobby ontstaan’’, vertellen ze. ,,En het schilderen, volgende keer nog beter en nog mooier.’’

Tahani Aborashed kwam 8,5 jaar geleden uit Syrië naar Nederland. ,,We genieten hier van vrijheid en veiligheid en we hebben veel mogelijkheden om creatief te zijn en onze persoonlijkheid te laten zien.’’ Zij bedankte namens de deelnemers voor het prachtige project. ,,Ik had nooit eerder geprobeerd te schilderen.’’ Bij het schilderij wijst ze op de maansikkels, belangrijk voor de Ramadanperiode. ,,Moeilijk om die kleuren te schilderen, maar anderen zeiden, het is mooi.’’