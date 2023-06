Geluk lacht nieuwe basisschool Fortuna toe: na ‘hobbels en bobbels’ is de bouw begonnen

gezond leven Eline (34) over haar pijn door sikkelcel­ziek­te: ‘Alsof er duizend messen in je steken’

BREDA - Zo’n tweeduizend mensen in Nederland hebben sikkelcelziekte. De impact op de patiënten en hun omgeving is vaak groot, maar de chronische ziekte zelf is voor veel mensen nog onbekend, weet ook Eline Quaak (34) uit Breda. ,,Ik heb het gevoel mezelf extra hard te moeten bewijzen.”