‘Geluksvarkens’ uit put gered • Speedpedelecster gewond bij botsing • Bizarre modeshow Viktor&Rolf

EEN HONDERDSTE VAN EEN SECONDE TE LANGZAAM | Skeletonster Kimberley Bos (29) heeft bij het WK in het Zwitserse Sankt Moritz nét naast de wereldtitel gegrepen. De inwoonster van Ede moest alleen de Duitse Susanne Kreher voor zich dulden: het verschil tussen de twee was na vier runs slechts 0,01 seconde.

GELUKSVARKENS: GERED UIT MESTPUT | Geen alledaagse klus voor de brandweerkorpsen van Zetten-Andelst en Oosterhout: brandweerlieden moesten donderdag acht varkens uit een twee meter diepe put met mest takelen. De beesten waren bij een veehouderij door een rooster gezakt, vertelt brandweerman Jeroen Karreman.

MET SNELLE FIETS TEGEN IN DONKER GEPARKEERDE AANHANGER | Een 43-jarige vrouw uit Vierlingsbeek is vrijdagochtend ernstig gewond geraakt. Ze fietste op een speedpedelec tegen een geparkeerde aanhanger van een vrachtwagen. Die trailer had geen verlichting aan, terwijl die dat wel moest hebben. Het ongeluk gebeurde rond 07.30 uur op de Volkelseweg (N264) in Wilbertoord (bij Mill).

ARBEIDSMIGRANTEN : ‘MODERNE SLAVERNIJ’ | Arbeidsmigranten klagen steen en been over hun huisvesting op de Kop van Deelen, tussen Ede en Arnhem. Het is er volgens hen krap, gehorig en ligt op kilometers afstand van winkels en andere voorzieningen. ,,Twee uur lopen vanaf de supermarkt met zware tassen.” Maar wie vertrekt is ook z’n baan kwijt.

TRIANON VERTROK, BUSKENS KWAM | De bewoners van Nijmegen-Oost moeten er aan wennen. Hun muziekcafé Trianon bestaat niet meer en nu is daar Buskens. Best anders, maar zeker een lekkere plek om uit te gaan. De gewenningsperiode is voorbij, concludeer ik op een zaterdagavond bij wijnbar Buskens. Het is afgeladen vol en ondanks de opmerking op de website dat je niet hoeft te reserveren, ben ik blij dat ik dat wel heb gedaan. Lees de Over de Tong-beoordeling hier.

ENERGIEARMOEDE | Ondanks de financiële compensatie leven steeds meer mensen in energiearmoede. Ruim 600.000 huishoudens hebben hoge energiekosten, wonen in een slecht geïsoleerd huurhuis en hebben een laag inkomen.

PROBLEMEN DOOR GROEIEND AANTAL ZONNEPANELEN | Vorig jaar zijn zoveel zonnepanelen op Gelderse daken terechtgekomen, dat eigenaren van panelen steeds vaker tegen problemen aan zullen lopen. Dat meldt netbeheerder Liander. Vooral op dagen dat er veel zon is, is juist de kans aanwezig dat ze helemaal niks opleveren.

INBREKER BOOS | De 38-jarige drugsverslaafde Arnhemmer die tijdens zijn poging in te breken bij een Chinees restaurant in Velp klem kwam te zitten in een goederenlift, is voor twee jaar van de straat gehaald. Hij was aanvankelijk boos dat ze hem een tijdlang in zijn benarde positie lieten zitten.

STEEKPARTIJ IN MOORDBUURT ARNHEM | In een seniorencomplex aan de Tuinstraat in Arnhem heeft donderdagavond een steekincident plaatsgevonden. Een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is gewond geraakt. Vlak na de steekpartij heeft de politie een 30-jarige man uit Amersfoort aangehouden.

HUISDIEREN DIE WERELDBEROEMD ZIJN IN HUN WIJK | We vroegen jullie welke dieren in jouw buurt wereldberoemd zijn. Onze regio blijkt behoorlijk wat diersterren te kennen. We hebben de meest bijzondere voor je op een rij gezet. Check het hier.

FOTOSERIE VAN BIZARRE MODESHOW | Het Nederlandse ontwerpersduo Viktor & Rolf heeft de show gestolen bij de Haute Couture Week in Parijs door te bewijzen dat het altijd excentrieker kan. Hun bizarre show is een van de meest onvergetelijke momenten van het evenement dit jaar, oordeelt het toonaangevende Britse Vogue.

HOCKEYMANNEN NIET NAAR WK-FINALE | België staat zondag in de finale van het WK hockey tegen Duitsland. Oranje verloor in de ‘Derby der Lage Landen’ na shoot-outs met 3-2 van de regerend olympisch- en wereldkampioen. Daarmee was het voor Oranje een déjà vu van de verloren WK-finale in 2018.

