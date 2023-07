Gemeente Deurne steunt De Ossenbeemd met geld

Pierre Hermans is al tien jaar voor één dag ‘burgemees­ter’ van Boxmeer: ‘Geen entree meer, dat was voor mij de voorwaarde’

Eén dag in het jaar is Boxmeer het centrum van wielerminnend Nederland. Die ene dag in het jaar, de maandag na de Tour de France, beter bekend als Daags na de Tour, heeft Pierre Hermans het voor het zeggen in Boxmeer, is hij de ‘burgemeester’ van zijn dorp. Al tien jaar.