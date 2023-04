Gemeente koopt vijf ha grond in Vessem voor woningbouw

Na een ontmoeting met een walvishaai ging Thijs uit Roosendaal visvervan­gers maken

ROOSENDAAL - Thijs Wullems uit Roosendaal verhandelde Nieuw-Zeelandse oesters, Chinese krabben en ooit een blauwvintonijn van 200 kilo. Maar wat hij zag in fabrieken, visserijen en op markten gingen schuren. Hij maakt nu visvervangers met Monkeys by the Sea.