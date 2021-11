Gemeente Loon op Zand: ‘Efteling moet wél QR-codes vragen’

Nieuwsover­zicht | Martelcon­tai­ners waren geluid­dicht - Besmette radioloog werkt gewoon door

De martelcontainers in een loods in Wouwse Plantage waren zo goed geïsoleerd, dat een schreeuw om hulp buiten de loods niet hoorbaar zou zijn geweest, meldt onderzoeksinstituut TNO. En een radioloog die werkzaam is in het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt gewoon door ondanks een coronabesmetting. Volop discussie in Brabant over de Elfde van de elfde. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van maandag 8 november.

8 november