Gemert blijft ongeslagen en koploper, maar verliest twee punten tegen AWC

Tbs en cel voor Bredanaar (56) die stiefzoon (11) misbruikte en ontucht pleegde tijdens ‘treinspot­ten’ met minderjari­gen

BREDA - Een 56-jarige man uit Breda is veroordeeld tot tbs met dwang en een celstraf van 42 maanden. Hij misbruikte zijn stiefzoon (11) en deed zich online voor als 15-jarige om met minderjarige jongens te ‘treinspotten’. Het risico dat hij opnieuw de fout in gaat zonder behandeling is volgens de rechtbank in Breda hoog.