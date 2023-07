Gemertenaar slaat vriendin, schrikt daarvan, kickt af en knapt op

Kamperen ja, maar wel met de luxe van thuis: ‘Zo hoef je niet zo veel mee te nemen’

EINDHOVEN - Kamperen in de regio is populair, maar wel het liefst met het comfort van thuis. Met de wc-rol onder je arm naar het gemeenschappelijk toiletgebouw? Liever hebben kampeerders hun eigen douche en wc. En dat kan, al is het wel wat duurder.