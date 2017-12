Gemiddeld stijgt de ozb volgend jaar 1,7 procent, behalve in Boekel

Gemiddeld stijgt de ozb volgend jaar met gemiddeld 1,7 procent tot 285 euro. Opvallend in de lijst van de VEH is de gemeente Boekel. Daar gaat de ozb niet omhoog, maar omlaag. Bovendien is het de sterkste daler in de lijst: huiseigenaren zijn gemiddeld 9,1 procent minder kwijt aan de belasting. Dat wil niet zeggen dat het ozb-bedrag in euro's het laagste in. Sterker nog, Boekel is een van de duurdere Brabantse gemeenten: in 2018 bedraagt de ozb 369,95 euro.