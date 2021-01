Gemiddelde huurprijs daalt in Brabant, maar niet in Tilburg

De gemiddelde prijs per vierkante meter van een huurwoning in de vrije sector is in zowat heel Brabant gedaald. Maar in Tilburg is er juist sprake van een forse prijsstijging. Daar steeg de huurprijs met meer dan 12 procent.

Woningplatform Pararius noteerde landelijk een afname van 3,7 procent ten opzichte van een jaar eerder, de grootste prijsdaling in acht jaar tijd. In Brabant nam de gemiddelde huurprijs af met 2 procent. De gemiddelde huurprijs van een vrijesectorwoning in Brabantse steden kwam in het vierde kwartaal van 2020 uit op gemiddeld 13,07 euro per vierkante meter. Een jaar eerder was dat 13,34 euro.

In Tilburg stegen de huurprijzen juist met 12,4 procent. De gemiddelde huurprijs van een vrijesectorwoning kwam hier in het derde kwartaal van 2020 uit op gemiddeld 13,25 euro per vierkante meter. Een jaar eerder was dat 11,79 euro.

In Eindhoven en Breda daalde de gemiddelde huurprijs. In Eindhoven ontwikkelde de huurprijs zich met een daling van 2,9 procent. In Breda was dit 1,1 procent.

Benieuwd naar de daling of stijging in jouw gemeente? Bekijk de tabel hieronder.

Benieuwd naar de gemiddelde huurprijzen in andere provincies? Bekijk de kaart hieronder.

