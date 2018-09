Gemiddelde huurprijs in Brabant ruim twee procent hoger dan jaar geleden

Brabant

Een Brabantse huurwoning is in juli 2018 gemiddeld 2,1 procent duurder dan twaalf maanden geleden. Het jaar ervoor was die stijging 1,5 procent, een toename van 0,6 procent dus. De afgelopen jaren schommelt de huurverhoging tussen de 1,5 en 2,2 procent per jaar.

Verhuizingen

Landelijk

In Noord-Holland zijn de prijzen met 2,6 procent het hardst gestegen, Drenthe is hekkensluiter met 1,1 procent. Over heel Nederland is de prijsstijging 2,3 procent ten opzichte van vorig jaar, net iets hoger dan in Brabant. In 2013 en 2014 steeg de huur jaarlijks nog zo’n vier tot vijf procent. Alleen vorig jaar was de toename met 1,6 procent kleiner