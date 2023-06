Gennep heeft geld over maar waarschuwt alvast voor tegenvallers

De kinderen zijn eindelijk lekker cool op voorheen hete Elzeneind­school: het protest heeft zin gehad

OSS - De kinderen van Montessorischool Elzeneind in de Osse wijk Ruwaard waren de bloedhitte in hun klas helemaal beu vorig jaar. Uit protest trokken ze naar het hoofdkantoor van Stichting SAAM. En ja hoor, nu hebben ze dan eindelijk airco in de klas. ,,Het is heerlijk koel.”