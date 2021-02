‘Genoeg over Forum, ik wil me richten op Brabant’

Opnieuw tumult in Brabantse politiek om Forum: ‘De Bie heeft een grens overschre­den’

17 februari DEN BOSCH - ‘Brabant is Brabant, Den Haag is Den Haag.’ Is dat alsmaar repeterende zinnetje nog vol te houden nu Forum-gedeputeerde Eric de Bie in verkiezingstijd aan de zijde van Thierry Baudet het land in trekt? De SP vindt alvast van niet. ,,Het is pertinente onzin.”