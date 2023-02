Gespot op Funda! In deze royale stadswoning is heel veel geel

Deze monumentale woning staat aan het Kapelaan Koopmansplein in de Muntel. Als jij 715.000 euro over hebt, is-ie van jou. Je rolt zo de binnenstad in en staat met een paar stappen ook in het park de IJzeren Vrouw. Best of both worlds!

Veel is geel

Dat geel de lievelingskleur is van de huidige bewoners, is geen geheim. Wij spotten meerdere gele muren, een gele bank, een gele platenspeler en als kers op de taart is er ook een gele badkamer. Mooi geel is niet lelijk, toch? Verder hoef je het in de woonkamer niet koud te hebben; er hangt een ultrahippe openhaard. Zie de foto hieronder.

De tekst gaat door onder de foto >

Volledig scherm foto: Funda

Bijzondere details

In het huis kom je op verschillende plekken Maria tegen. Zo is ze in het gebouw gemetseld, lijken we haar in het glas-in-lood tegen te komen en ook op het dakterras (!) vinden we een beeldje van de heilige maagd.

Tekst gaat door onder de foto >

Let’s talk numbers

De vraagprijs van deze woning bedraagt 715.000 euro. Wat krijg je daarvoor terug? 115 vierkante meter, een dakterras, drie slaapkamers, een badkamer en twee toiletten. Je betaalt voor dit stulpje omgerekend 6.217 euro per vierkante meter. Dat is flink meer dan het gemiddelde van 4.634 euro per vierkante meter in de Muntel.

De plaatjes

Benieuwd hoe het eruitziet? Neem hier een kijkje.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Den Bosch. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!