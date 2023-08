Geuzenelsken was markant dorpsfiguur: ‘Ze verdient een beeld in Hapert’

Fransman (28) die in Breda werd betrapt met explosie­ven, blijft vastzitten: ‘Heb er niets mee te maken’

BREDA - ,,Ik heb niets te maken met dit hele verhaal over explosieven’’, beweert de 28-jarige Anas H. uit Frankrijk. Hij werd op 8 december vorig jaar aangehouden met twee kilo aan explosieven. De Bavelseparklaan in Breda werd die nacht geheel afgesloten en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest ter plekke komen. Zelf zou H. hebben gedacht dat hij wiet bij zich had.