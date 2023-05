Gevaar door granuliet? Land van Cuijk dringt aan op een onderzoek in de Kraaijenbergse Plassen

Ruinerwold-zoon Israel van Dorsten te gast in Rosmalen

Het indrukwekkende verhaal van de kinderen van Ruinerwold die jarenlang een verborgen leven leidden zonder contact met de buitenwereld. Israel van Dorsten, vierde kind in het negenkoppige gezin van vader Gerrit Jan, weet er alles van. Dinsdag 23 mei doet hij zijn verhaal in Perron-3 in Rosmalen.