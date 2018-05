Gevaarlijke Brabantse bedrijven worden slordig met veiligheid

Waar er in 2016 ‘slechts’ 115 overtredingen werden geconstateerd, waren er dat vorig jaar 153. Het gaat om overtredingen in de ‘lichtste categorie’, maar dat is voor directeur Nico van Mourik van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant OMWB reden genoeg om aan de alarmbel te trekken.

Volledig scherm Nico van Mourik, directeur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant © Veiligheidsregio ,,Bedrijven vragen voortdurend om vertrouwen van de overheid, maar zij zullen dat vertrouwen wel zelf moeten verdienen’’, moppert Van Mourik in het jaarverslag over 2017 van zijn dienst. De OMWB houdt toezicht op zo’n zeventig bedrijven in onze provincie waar het risico op zware ongevallen groot is.

Als het gaat om klachten en meldingen van ongewone klachten over ongewone voorvallen maakt Van Mourik zich met name druk over twee bedrijven: geurstoffenfabrikant IFF in Tilburg en destructiebedrijf Rendac in Son. De directeur houdt ze aansprakelijk voor negentig procent van de stankoverlast die bij de OMWB wordt gemeld.

Quote Bedrijven zouden het tot hun professio­ne­le eer moeten rekenen niet de verkeerde lijstjes te willen aanvoeren. Nico van Mourik

Volgens hem is het aantal klachten over deze twee bedrijven in een jaar tijd verdubbeld. Tot teleurstelling van Van Mourik, die in zijn verslag stelt: ,,Beide bedrijven zouden het tot hun professionele eer moeten rekenen niet jarenlang de verkeerde lijstjes te willen aanvoeren.’’

Maar niet alleen IFF en Rendac staan in een kwaad daglicht. Het aantal bedrijven dat de veiligheidsregels overtreedt is gegroeid. Het gaat dan wel om de meeste lichte categorie van overtredingen. In 2017 is slechts een keer melding gemaakt van een ‘onmiddellijke dreiging’. In 35 gevallen ging het om een categorie 2-overtreding. Dat betekent dat geen onmiddellijke dreiging is, wel dat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

De rest van de meldingen is van de lichtste soort. Maar dat neemt niet weg dat Van Mourik constateert dat dit aantal weer groeit. Bovendien kwamen de overtredingen in de meeste gevallen aan het licht bij aangekondigde bezoeken.

‘Klemmend beroep'