‘Gevaarlijke rijomstandigheden’ door dichte mist in Brabant, KNMI geeft code geel af

Peter Gillis doet ultieme poging om onder boete van half miljoen uit te komen (maar betaalde die al wel)

DEN HAAG/ASTEN - Was die half miljoen euro boete die Peter Gillis in Asten moest aftikken nu terecht of niet? De miljonair had in 2020 op zijn vakantiepark Prinsenmeer 384 arbeidsmigranten wonen. Illegaal, zegt de gemeente. Dinsdag deed Gillis een laatste poging om het geld alsnog terug te krijgen.

27 september