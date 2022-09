‘Gevaarlijke rijomstandigheden’ door dichte mist in Brabant, KNMI geeft voor vroege ochtend code geel af

Aantal moorden in Nederland stijgt licht, 87 moorden in Brabant in vijf jaar

Het aantal moorden is vorig jaar licht gestegen tot 126. Er werden vijf mensen meer gedood dan in 2020, blijkt uit cijfers van het CBS. Brabant komt er relatief goed vanaf: de provincie hoort niet bij de drie waar de meeste moorden zijn gepleegd. Van 2017 tot en met 2021 kwamen in Brabant 87 mensen door moord om het leven.

28 september